МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку отложил до мая рассмотрение законопроекта, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. Аналитик рассказал о способах использовать криптовалюту для обхода санкций

"Комитет сегодня не будет его смотреть, в мае будем", — сообщил РИА Новости председатель комитета Анатолий Аксаков. На вопрос о причинах переноса он ответил: "Не готовы мы еще".

Согласно законопроекту, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

При этом запрещается рекламировать криптовалюту или предлагать ее в иной форме неограниченному кругу лиц.

Законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.

Принятие закона введет майнинг в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, пояснял ранее Аксаков.

По его словам, введение предлагаемого регулирования и установление требований к майнингу позволит не только легально осуществлять такую деятельность, но и декларировать полученный доход, платить с него налоги, а также нивелировать правовые риски.