МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России до 15 октября представит предложения по источникам и механизмам финансирования программы развития биомедицинских технологий, следует из поручений президента Владимира Путинапо итогам заседания Совета по науке и образованию. Путин поручил проработать вопрос финансирования научно-технических программ

"Правительству Российской Федерации представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий, предусматривающих использование результатов научных исследований для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения Российской Федерации в разных возрастных группах", — сказано в документе.

Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 15 октября текущего года.

Путин также поручил принять дополнительные меры по инфраструктурному развитию территорий с высоким научно-технологическим потенциалом и создать научно-технологический центр на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт медицинской приматологии".

Соответствующие документы размещены на портале Кремля.