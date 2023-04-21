МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" представил ГОСТ по переработке органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков пищи, заявила пресс-служба компании. В России вступил в силу ГОСТ для алкозамков

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что работа по созданию национальных стандартов с минимальными требованиями для обращения с отходами началась в 2020 году.

"Росстандарт зарегистрировал ГОСТ "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования", — приводит пресс-служба его слова.

Уточняется, что ГОСТ будет с 1 июня обеспечивать производство удобрений и питательных грунтов.

По данным РЭО, в России функционируют 18 объектов по компостированию отходов общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году показатель должен достичь 12 миллионов.