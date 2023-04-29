Правительство одобрило проект о российских технологических компаниях
Правительство одобрило законопроект о развитии технологических компаний в России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о развитии технологических компаний в стране для формирования единых принципов господдержки их инновационной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О развитии технологических компаний в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.
Как уточняется, целью законопроекта является определение правовых основ деятельности технологических компаний в Российской Федерации для формирования единой системы принципов осуществления государственной поддержки инновационной деятельности малых технологических компаний.