МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о развитии технологических компаний в стране для формирования единых принципов господдержки их инновационной деятельности, сообщается на сайте кабмина. Финограничения для российских IT-компаний можно обойти, заявил аналитик

"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О развитии технологических компаний в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Как уточняется, целью законопроекта является определение правовых основ деятельности технологических компаний в Российской Федерации для формирования единой системы принципов осуществления государственной поддержки инновационной деятельности малых технологических компаний.