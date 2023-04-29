МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило перенос срока проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, сообщается на сайте кабмина. Путин и Эрдоган обсудили вопросы увеличения поставок сельхозпродукции

"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О приостановлении действия части 1 статьи 5 Федерального закона "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что перенос срока связан с тем, что в 2026 году совпадают два больших статистических мероприятия — Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения.

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Обычно она проводится раз в 10 лет, но на фоне быстрых изменений в сельском хозяйстве власти принимали решение о проведении микропереписи. Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года.