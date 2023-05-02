МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство России до 1 октября текущего года изучит возможность предоставления педагогам льготной ипотеки в рамках проекта "Профессионалитет", следует из поручения президента Владимира Путина. В России с 1 мая закончится дешевая ипотека

Соответствующий документ размещен на портале Кремля.

Отмечается, что правительство должно рассмотреть и подготовить доклад до 1 октября по вопросу предоставления "льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет".