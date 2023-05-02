МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство России до 20 мая текущего года уточнит механизм выплат части прибыли "недружественных" компаний при расширении ими инвестиций и производства в России, поручил президент страны Владимир Путин. В России запретят торговлю акциями недружественных оборонных компаний

Согласно документу, правительство должно до 20 мая подготовить доклад с предложениями "по уточнению порядка выплаты части прибыли юридических лиц – резидентов их участникам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, в том числе при условии расширения резидентами объема производства в Российской Федерации, развития бизнеса, связанного с новыми технологиями, и инвестирования в экономику Российской Федерации".

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения.

Кроме того, путин поручил правительству, Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и Банку России до 1 июня изучить вопрос о ежегодной публикации крупными отечественными компаниями публичной нефинансовой отчетности. Ответственными за исполнение поручения назначили Мишустина и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Соответствующие документы размещены на портале Кремля.