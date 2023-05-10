МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией, сответствующий документ размещен на сайте правовой информации. В МИД прокомментировали политику ЕС по визовым ограничениям для россиян

Глава государства постановил установить, что граждане Грузии с 15 мая 2023 года смогут въезжать и выезжать с российской территории на оснавании паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Исключения составляют граждане, которые въезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности "либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе в целях получения образования".

Помимо этого, работники Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и члены их семей получат однократные визы на три месяца, а после аккредитации смогут свободно въезжать и выезжать из России.