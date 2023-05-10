МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлит срок реализации проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из поручения президента Владимира Путина. Цивилизация находится на переломном рубеже, заявил Путин

Согласно документу, кабмин до 1 июня примет решение продлить сроки реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года для ускорения темпов реализации дальневосточных инфраструктурных проектов.

Путин также поручил завершить перевод домов с печного на газовое отопление в Чите в 2025 году и в округе до 2026 года.

Помимо этого, правительство до 1 сентября совместно с региональными властями утвердит планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций до 2030 года.

Глава государства также поручил "Газпрому" до 1 июля разработать дорожные карты газификации Бурятии и Забайкальского края до 2032 года, "в том числе с учетом возможности перевода объектов по производству электрической энергии на природный газ, а также городского округа города Тында до 2027 года, утвердить их и обеспечить их выполнение".

Кроме того, было поручено ускорить внедрение в пилотном режиме электронной очереди для автомобилей, пересекающих российско-китайскую границу. Соответствующий доклад нужно представить до 1 ноября.

Соответствующие документы размещены на портале Кремля.