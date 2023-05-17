МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года. Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации. В Госдуме предложили продлить статус многодетности

"Постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года", — сказано в документе.

Согласно указу, правительство должно утвердить план реализации стратегии в течение полугода, держать претворение документа в жизнь на постоянном контроле, а также ежегодно отчитываться перед президентом о ходе реализации.

Кроме того, региональные власти должны готовить документы по обеспечению безопасности детей в соответствии с положениями Стратегии.

Указ вступает в силу 17 мая 2023 года.