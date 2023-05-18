МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о проведении с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026 года эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Россияне стали пить меньше водки и больше шампанского с начала года

На рассмотрение Думы документ планируется вынести на следующей неделе, возможно, 23 мая, сообщили РИА Новости в комитете.

Эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в РФ. Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. Формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ.

В рамках эксперимента вина будут доставлять покупателям только в Москве и Московской области, однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента. "Почта России" будет доставлять вино покупателям не ранее чем через сутки после оформления заказа по указанному адресу или в выбранное почтовое отделение. Чтобы получить вино, покупатель должен подтвердить свое совершеннолетие с помощью паспорта или через Единую систему идентификации и аутентификации.

Положения законопроекта распространяются также на соответствующее вино, произведенное из винограда, выращенного на территориях государств — членов Евразийского экономического союза, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.

Комитет по экономической политике, концептуально поддержав законопроект, вместе с тем отметил, что из его текста "не ясно, на какое российское вино распространяется эксперимент". Если речь идет о вине, полностью, на 100%, произведенном из винограда, выращенного на территории РФ, то в законопроекте, по мнению комитета, следует использовать понятие "вино России".

Комитет также обращает внимание, что порядок подачи заявок на участие в эксперименте и критерии отбора производителей российского вина для участия в нем утверждаются правительством РФ, а в отношении производителей вина из стран ЕАЭС такой порядок и критерии не установлены. Также не прописано, кто будет составлять и вести перечень допущенных к эксперименту виноделов из ЕАЭС.

Комитет по экономполитике также поддержал принятие в первом чтении законопроекта-спутника, который вносит необходимые изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".