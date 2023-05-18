МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, предполагающий назначение страховой и социальной пенсии в случае потери кормильца и соцвыплаты детям, оба родителя которых неизвестны, без заявления. Россиянам раскрыли новые правила перерасчета пенсии после увольнения

"Проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", — сказано в пояснительных материалах.

Закон также устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких выплат должно приниматься в течение пяти дней. При этом лица, которые имеют основания для назначения и страховой и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.

"Предусматривается назначать со дня смерти умершего кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений о смерти кормильца и о детях умершего кормильца, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. В данном случае решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти", — отмечается в документе.

Закон также уточняет понятие "нетрудоспособные граждане", в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.