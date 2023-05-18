МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Госдума приняла закон о финансовой поддержке некоторых МСП

Документ предусматривает возможность исключения юридического лица, относящегося к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, из ЕГРЮЛ в связи с единогласным решением его учредителей (участников) о прекращении деятельности предприятия.

В случае принятия такого решения учредители (участники) МСП будут вправе направить в ФНС России одно заявление об исключении предприятия из ЕГРЮЛ, подписав его. Причем в заявлении должно быть подтверждено, что расчеты с кредиторами ликвидируемого МСП завершены, все выплаты увольняемым работникам произведены, а само предприятие не позднее чем за один рабочий день до исключения из реестра представит документы, подтверждающие уплату налогов и других обязательных платежей.

ФНС в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления должна принять решение о предстоящем исключении предприятия из ЕГРЮЛ. В случае несоблюдения хотя бы одного из условий для исключения из реестра налоговый орган должен уведомить об этом заявителей.

В течение трех месяцев с момента опубликования решения о предстоящем исключении МСП из реестра у кредиторов и других лиц, чьи интересы это затрагивает, будет возможность подать в ФНС мотивированные возражения против исключения. Кроме того, эти лица могут обжаловать исключение МСП из реестра в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Одновременно документом вносятся изменения, направленные на установление ответственности участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью за сокрытие обязательств юрлица или иное нарушение прав кредиторов. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.

Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова ранее поясняла, что сейчас процедура прекращения деятельности юрлица по инициативе его самого или собственника достаточно сложная, дорогостоящая и долгая — от шести месяцев до года. В результате, по ее словам, многие субъекты МСП предпочитают просто бросить компанию, не сдавая отчетности и не проходя установленных законом ликвидационных процедур. Предлагаемые изменения позволят сократить максимальный срок процедуры прекращения деятельности МСП до 3,5 месяцев, отмечала замминистра.