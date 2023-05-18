МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Проект о продлении ограничительных мер по удобрениям, включающий, в том числе, ограничения на вывоз и фиксацию отпускных цен, уже внесен Минпромторгом в правительство, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Правительство разрешило еще одному кипрскому судну перевозить СПГ из ЯНАО

В марте Патрушев отмечал, что Минсельхоз совместно с ФАС и Минпромторгом прорабатывает вопрос продления мер по ограничению экспорта отдельных видов удобрений еще на полгода.

"На данный момент у аграриев в наличии 3,3 миллиона тонн минеральных удобрений, это на 130 тысяч тонн больше, чем на аналогичный период прошлого года. Для сохранения стабильности в данном сегменте предлагается продлить специальный комплекс мер. Это план закупки, ограничения на вывоз отдельных видов удобрений и фиксация отпускных цен. Он будет действовать у нас до ноября включительно. Соответствующее постановление внесено Минпромторгом в правительство РФ", — заявил он на совещании у президента, посвященном ходу весенних полевых работ.

Он также отметил, что посевная в России уже перешагнула так называемый экватор: засеяно более половины площади (33,2 миллиона гектаров из 57), а завершится яровой сев в июле. "По информации регионов, каких-либо нерешаемых сложностей на сегодняшний день нет. Аграрии в целом обеспечены материально-техническими ресурсами", — подчеркнул министр.

Отдельно он коснулся ситуации с обеспеченностью аграриев семенами. "На текущую дату обеспеченность по зерновым – более 108%, по масличным – свыше 111%. Как я докладывал ранее, продолжаем работу по повышению нашей импортонезависимости в этой сфере. Закупки средств защиты растений и ГСМ ведутся тоже стабильно", — добавил Патрушев.

При этом глава Минсельхоза отметил, что ведомство фиксирует "определенное отставание по темпам приобретения сельхозтехники", и "чтобы не допустить ухудшения ситуации, необходимо сделать её более доступной по цене". Так, по его словам, Минсельхоз совместно с Минпромторгом утвердили план приобретения тракторов российского и белорусского производства до конца года, который предусматривает снижение цен до 20% на наиболее востребованные модели за счет увеличения финансирования программы. Кроме того, реализуются механизмы льготного кредитования и льготного лизинга по линии Минсельхоза: в 2023 году Росагролизинг планирует поставить аграриям 13 тысяч единиц техники, из них 5 тысяч "уже вышли в поля".

Патрушев напомнил также, что формула расчета экспортной пошлины на зерно корректируется каждый сезон, но в этом году, "учитывая рекордный урожай и раннюю посевную, мы сделаем это перед началом нового сельхозсезона". "Рассчитываем, что скорректированный механизм начнет действовать уже с 1 июня и снизит нагрузку на наших сельхозпроизводителей", — заявил он.

Продолжает ведомство реализовывать и меры господдержки аграриев. Так, для проведения посевной в регионы направлено почти 107 миллиардов рублей, и на 53% эти средства уже доведены до аграриев. "Это существенно выше, чем в предыдущие годы, и стало возможным за счет того, что мы авансируем затраты сельхозтоваропроизводителей", — отметил министр.