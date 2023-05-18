МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Доверие американцев к рынку жилья достигло низшей точки за 45 лет

Согласно документу, реализация жилых помещений, поступивших в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будет осуществляться в соответствии с законодательством о приватизации. Причем такое жилье будет приватизироваться только путем продажи на аукционе.

Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону. Более дешевые квартиры, как и сейчас, будут передаваться в соцнайм через местные органы власти, пояснял в апреле замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"При подготовке ко второму чтению мы предлагаем предусмотреть целевое назначение для полученных после продажи этих квартир средств, в частности, направлять средства также в Фонд развития территорий, чтобы можно были их потратить на переселение граждан из аварийного жилья", — сообщил журналистам глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В своем заключении на законопроект комитет также отмечает, что принцип возмездной приватизации целесообразно распространить на все виды жилых помещений (квартир), поступивших в доход государства, без деления на категории. Комитет "полагает недостаточно обоснованной целесообразность искусственного разделения" единой категории обращенных в госсобственность жилых помещений коррупционеров по показателю средней рыночной стоимости.

Сейчас в РФ отсутствует порядок и основания для возмездной реализации жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд. При этом в имуществе госказны числится значительный объем жилых помещений, обращенных в собственность РФ. Зачастую это жилье большой площади и повышенной комфортности.

По информации Росимущества, в настоящее время в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями либо обращенных в собственность РФ по иным основаниям. Из них 32 объекта относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений.