МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. ГД в первом чтении расширила способы перевода активов в "русские офшоры"

Документ, внесенный группой сенаторов, направлен на совершенствование налогообложения международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Законопроект расширяет возможности МХК по выбору формы осуществления инвестиций для применения пониженных ставок налога на прибыль. Сейчас МХК в течение трех лет после начала применения пониженных ставок налога обязана инвестировать не менее 300 миллионов рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктуры на территории региона, где расположен САР, в котором она зарегистрирована.

Законопроект разрешает осуществлять такие инвестиции также в машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструменты и инвентарь, предназначенные для использования на таких объектах. При этом операции по передаче в региональную или муниципальную собственность имущества, созданного МХК для соблюдения требований об осуществлении инвестиций, освобождаются от НДС. МХК также будут вправе осуществлять добровольные денежные взносы и пожертвования организациям, учрежденным регионами для строительства или перевооружения объектов соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, до 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами САР — в Калининграде и Владивостоке. А для международных компаний, зарегистрированных в САР в 2023 году, устанавливается двенадцатимесячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК.

Помимо этого, контролирующее лицо иностранной организации, в порядке редомициляции которой в САР зарегистрирована международная компания, освобождается от ответственности за непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях в случае, если такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом признается фактически прекратившей свою деятельность (недействующим юридическим лицом).