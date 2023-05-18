МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Законопроект с поправками в Налоговый кодекс, ранее отозванный на доработку из Госдумы, дополнен нормами о совершенствовании института единого налогового счета и подготовлен для повторного внесения, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. Налоговые льготы: виды, кому положены и как их получить

"Законопроект ранее был отозван из Госдумы, так как было принято решение дополнить его нормами по донастройке института единого налогового счета (ЕНС), чтобы успеть принять их в весеннюю сессию работы Госдумы. Предложенная доработка ЕНС направлена на повышение ритмичности поступления доходов в региональные и местные бюджеты внутри месяца. Кроме того, поправками предусмотрена донастройка ЕНС по двум важным вопросам", — сказал журналистам замминистра Алексей Сазанов.

Во-первых, пояснил он, устраняется неопределенность в части механизма погашения ущерба от неуплаты налогов перед государством для освобождения налогоплательщиков от уголовной ответственности. Согласно пояснительной записке, для этого предлагается установить отдельный‌ платеж. Во вторых, предусмотрен ряд поправок, которые позволят сохранить в распоряжении регионов возникшую переплату по налогам до завершения камеральной проверки деклараций или до подачи заявления на возврат переплаты налога.

"Проектируется механизм, при котором суммы региональных и местных налогов будут поступать в соответствующие бюджеты сразу после направления налоговым органом налогоплательщику-физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, налогового уведомления, на основании которого они уплачиваются, при наличии на ЕНС плательщика необходимои‌ суммы денежных средств", — говорится в пояснительной записке. Это существенно сократит время поступления денежных средств в региональные и местные бюджеты.

"Такая донастройка ЕНС в комплексе с принятым на этой неделе законом, внесенным спикерами обеих палат парламента, о приоритете зачисления НДФЛ в региональные и местные бюджеты, позволит решить проблемы, с которыми столкнулись регионы и муниципалитеты при переходе на механизм ЕНС с начала года", — добавил Сазанов.

Кроме того, как сообщает Минфин, также в законопроект включены положения, в соответствии с которыми уточняется порядок налогообложения доходов сотрудников, работающих удаленно.

В конце апреля правительство РФ внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Поправки, в частности, относят к доходам от источника в России оплату российскими организациями работ, выполненных удаленно через интернет "с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации". Кроме того, проект содержал ряд других новаций в налоговой сфере. Однако почти сразу же проект был отозван для доработки.