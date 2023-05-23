МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" внесла в Государственную думу проект, предполагающий отмену штрафов за проживание не по приписке, сообщила пресс-служба партии. Изъятое у коррупционеров жилье могут разрешить продавать на аукционах

Отмечается, что представители "Новых людей" предложили признать статьи "Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении" недействительными.

По словам депутатов, в данный момент штраф об отсутствии информации о текущем месте проживания составляет две тысячи рублей и выше.

"Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", — подчеркнул спикер Госдумы Владислав Даванков.