"Новые люди" предложили отменить штрафы за проживание не по прописке
"Новые люди" внесли в Госдуму проект об отмене штрафов за проживание не по прописке
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" внесла в Государственную думу проект, предполагающий отмену штрафов за проживание не по приписке, сообщила пресс-служба партии.
Отмечается, что представители "Новых людей" предложили признать статьи "Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении" недействительными.
По словам депутатов, в данный момент штраф об отсутствии информации о текущем месте проживания составляет две тысячи рублей и выше.
"Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", — подчеркнул спикер Госдумы Владислав Даванков.