МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Государственную Думу поправки в Трудовой кодекс, предполагающие осуществление выплат участникам СВО в период приостановления действия трудового договора. Об этом рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Медведев провел заседание рабочей группы ВПК в Челябинске

"Работодатели получат право выплачивать работнику матпомощь даже в период приостановления действия трудового договора. Поправки в Трудовой кодекс, предоставляющие такую возможность, Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму", — отметил политик в Telegram.

Депутат подчеркнул, что мера устранит законодательные барьеры, "мешающие" работодателям оказывать поддержку сотрудникам, которые приостановили свои трудовые отношения и по мобилизации или добровольно отправились служить в зону СВО.

По словам Турчака, соцзащита участников СВО и членов их семей остается безусловным приоритетом для российских властей.