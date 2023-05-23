Госдума вывела Иванову из совета директоров Банка России
Госдума досрочно освободила Иванову от должности члена совета директоров Банка России
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума досрочно освободила Надежду Иванову от должности члена совета директоров Центрального банка РФ.
Иванова, которая занимала должность начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, 16 апреля покинула свой пост в связи с выходом на пенсию.
Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка России, в который входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России.
В настоящее время в совет директоров входят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина; ее первые зампреды Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Ксения Юдаева, Владимир Чистюхин; зампреды Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Ольга Полякова; руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и советник главы ЦБ Алексей Симановский.