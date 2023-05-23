МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума досрочно освободила Надежду Иванову от должности члена совета директоров Центрального банка РФ. В ЦБ оценили вероятность наступления серьезного финансового кризиса в США

Иванова, которая занимала должность начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, 16 апреля покинула свой пост в связи с выходом на пенсию.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка России, в который входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России.

В настоящее время в совет директоров входят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина; ее первые зампреды Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Ксения Юдаева, Владимир Чистюхин; зампреды Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Ольга Полякова; руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и советник главы ЦБ Алексей Симановский.