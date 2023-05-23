МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий участнику клиринга минимизировать потери при банкротстве. Россияне стали чаще банкротиться в 2023 году

Документ внесен главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым совместно с сенаторами Николаем Журавлевым, Анатолием Артамоновым и Мухарбием Ульбашевым. Он совершенствует регулирование процедуры прекращения обязательств из договоров, заключенных по правилам организованных торгов или правилам клиринга. Соответствующие изменения вносятся в законы "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и "О несостоятельности (банкротстве)".

Сейчас в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращаются на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии — в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше.

В случае определения нетто-обязательства с отрицательным значением оно исполняется за счет имущества, предоставленного в качестве обеспечения, в порядке и в сроки, установленные правилами клиринга. При этом на реализацию такого имущества клиринговой организации дается максимум два рабочих дня с даты определения нетто-обязательства.

Законопроект позволяет клиринговой организации реализовать имущество, предоставленное в обеспечение исполнения обязательств, в том числе оставив его за собой. Согласно пояснительной записке, это позволит минимизировать потери участника клиринга, в отношении которого рассчитывается нетто-обязательство, а также снизить влияние на рынок при продаже большого пакета ценных бумаг и/или иного имущества.

Также вносятся изменения, направленные на установление единообразного подхода при прекращении обязательств из договоров, заключенных на условиях правил организованных торгов и правил клиринга, а также единообразного толкования положений о ликвидационном неттинге.