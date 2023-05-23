МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон правительства России, который закрепит основания для признания загранпаспорта недействительным. "Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорта нового образца

Документ вности изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Отмечается, что загранпаспорт гражданина России признают недействительным из-за его утраты, прекращения гражданства, непригодности документа, невозврата по окончании служебной командировки, смерти, факта отсутствия паспорта или его неполучениа, непередачи россиянином с ограниченным правом въезда в страну без уважительной причины на хранение в уполномоченные орган или организацию и так далее.

Кроме того, закон предусматривает механизм изъятия загранпаспорта, основания проведения проверки документа, а также уточняет срок оформления при обращении гражданина по месту жительства.

Помимо этого, документ обяжет органы, имеющие право ограничить права россиянина на въезд, выдавать гражданину или его представителю уведомление, в котором указываются основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации, либо знакомят данного гражданина или его законного представителя под роспись с принятым в отношении данного гражданина решением об ограничении его права на выезд из России.