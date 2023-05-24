МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, устанавливающего нулевую ставку НДПИ для газа, добытого на Ямале и Гыдане под производство аммиака и водорода. На рассмотрение Госдумы он может быть вынесен 31 мая. СМИ: финская Gasum отказалась брать свои партии СПГ с проекта "Новатэка"

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на обеспечение условий для создания новых производственных мощностей по производству аммиака и водорода на полуостровах Ямал и Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе путем предоставления налоговых льгот. Его реализация позволит обнулить НДПИ для проекта "Новатэка" по производству аммиака "Обский ГХК" на Ямале.

Законопроект предусматривает установление нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, используемых исключительно для производства аммиака или водорода.

Одновременно предусматривается возможность установления региональными законами пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, производящих на новых производственных мощностях на Ямале и Гыдане аммиак и водород.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку льготы по НДПИ и налогу на прибыль распространяются на организации, производящие аммиак и водород на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года.

"Новатэк" прорабатывает строительство "Обского ГХК" и "Обского СПГ" на Ямале. Проекты планируется объединить в единый комплекс, сырьевой базой которых обозначались месторождения Верхнетеутейское, Западно-Сеяхинское, Арктическое и Нейтинское. Мощность двух линий производства "Обского ГХК" планировалась в объеме не менее 2,2 миллиона тонн "голубого" аммиака в год и около 130 тысяч тонн водорода под собственные нужды "Новатэка" в Сабетте. Производство СПГ планировалось в объеме 5 миллионов тонн в год. Реализация "Обского ГХК" пока приостановлена, инвестрешение по "Обскому СПГ" ожидается в 2023 году.