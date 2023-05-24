МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты и о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). В ФНС рассказали, как россияне могут проверить баланс налоговых расчетов

Закон был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Он направлен на повышение финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов и обеспечение бесперебойного и более равномерного финансирования их расходных обязательств.

В документе отмечается, что основным источником налоговых доходов консолидированных бюджетов в большинстве регионов является налог на доходы физлиц. Но введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в региональные и местные бюджеты, их разбалансировке и не позволяет в полной мере финансировать текущие бюджетные расходы.

Согласно закону, для обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты НДФЛ будет зачисляться туда в первоочередном порядке. Это позволит не отвлекать НДФЛ на погашение недоимок по иным, в том числе федеральным, налогам.

Кроме того, в этих же целях при положительном сальдо единого налогового счета плательщика суммы, уже удержанного налоговыми агентами, НДФЛ будут в автоматическом режиме зачитываться в счет предстоящего исполнения обязанности по перечислению данного налога. Это происходит на основании представляемых налоговыми агентами уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ. При этом отмена такого автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусматривается.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через месяц после публикации.