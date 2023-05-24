МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия в текущем году могут подписать соглашение о признании на постоянной основе банковских гарантий в рамках госзакупок, проект документа проходит внутригосударственное согласование, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов. Затраты на госзакупки антивирусов за четыре года выросли в 2,5 раза

"Мы отрабатывали … обеспечение принятия российской стороной банковских гарантий со стороны нашей республики. Было заключено соглашение о проведении эксперимента, который заканчивается в этом году. Он прошел успешно", — сказал Богданов, отвечая в парламенте на вопросы депутатов о барьерах в участии в процедурах госзакупок в России.

Он напомнил, что в рамках эксперимента пять банков Белоруссии сформировали систему, документооборот, прохождение процедур. "Мы сегодня вместе с министерством финансов России отработали новое межведомственное соглашение, которое уже на постоянной основе обеспечит признание банковских гарантий двух сторон", — сказал Богданов. Он подчеркнул, что этот вопрос "решен, закрыт, планируем подписать в текущем году". "В настоящее время это соглашение проходит внутригосударственное согласование", — сказал министр.

В июле прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотного проекта, который предусматривал участие белорусских банков в российской системе госзаказа. Эксперимент был призван упростить поставщикам из Белоруссии доступ к российским госзакупкам.

Первый этап эксперимента по участию белорусских банков в российской системе госзаказа предполагал оформление белорусскими банками нужных для работы в России документов, включая СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей, а также регистрацию на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. Второй этап предполагал непосредственное участие банков из Белоруссии в госзакупках и включал в себя в том числе начало выдачи белорусскими банками независимых гарантий.