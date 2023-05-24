МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). В Совфеде связали возможный дефолт США и поражение Украины

Данная компания создается для реализации совместных кооперационных проектов и инвестиций Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и улучшения взаимной и внешней торговли стран-участниц.

Доходы, имущество и другие активы ЕПК, а также операции и сделки, осуществляемые компанией в соответствии с соглашением и ее уставом на территориях государств-участников, освобождаются от налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением платы за конкретные виды обслуживания.

Решение о создании ЕПК было принято летом прошлого года, а ее учредителями выступают все страны ЕАЭС. Уставный капитал компании определен в 15 миллиардов рублей. В ЕПК создается резервный фонд в размере 15% ее уставного капитала для покрытия ее убытков, погашения облигаций компании и выкупа долей в случае отсутствия иных средств. Помимо резервного, компания вправе создавать и другие фонды.

Каждый учредитель должен оплатить свою долю участия в уставном капитале ЕПК. Согласно пояснительной записке, финансирование расходов по оплате доли РФ в уставном капитале компании в размере 6,75 миллиарда рублей в течение 2023-2025 годов будет осуществлено за счет средств, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете.

Уставный капитал компании составляет 15 миллиардов российских рублей, доли учредителей составляют: Республика Армения – 3% уставного капитала (450 миллионов рублей), Республика Беларусь – 30% уставного капитала (4,5 миллиарда рублей), Республика Казахстан — 20 % уставного капитала (3 миллиарда рублей); Кыргызская Республика — 2% уставного капитала (300 миллионов рублей); Российская Федерация —45% уставного капитала (6,75 миллиарда рублей).