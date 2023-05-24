СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Парламент Крыма принял решение национализировать недвижимость в Ливадии, принадлежащую семье Владимира Зеленского, рассказал корреспондент РИА Новости. Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли российской экономики

Глава региона Сергей Аксенов ранее заявлял, что парламент рассмотрит вопрос национализации квартиры зеленского на сессии в среду. Отмечается, что депутаты приняли соответствующее постановление единогласно.

"Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть". — сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Парламент также национализировал здание, которым владела организация "Меджлис"*.

Константинов добавил, что парламент национализировал активы украинских политиков и олигархов, граждан США и Кипра. Так, среди национализированных объектов — винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ЧАО "УКСНАБ", Ялтинский хладокомбинат, вторая часть объекта "Скай плаза" в Ялте, энергетическая инфраструктура группы компаний "Солар", детский лагерь "Кипарис" и другие активы.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России