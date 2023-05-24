СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Парламент Крыма принял решение национализировать недвижимость в Ливадии, принадлежащую семье Владимира Зеленского, рассказал корреспондент РИА Новости.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли российской экономики

Глава региона Сергей Аксенов ранее заявлял, что парламент рассмотрит вопрос национализации квартиры зеленского на сессии в среду. Отмечается, что депутаты приняли соответствующее постановление единогласно.

"Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть". — сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Парламент также национализировал здание, которым владела организация "Меджлис"*.

Константинов добавил, что парламент национализировал активы украинских политиков и олигархов, граждан США и Кипра. Так, среди национализированных объектов — винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ЧАО "УКСНАБ", Ялтинский хладокомбинат, вторая часть объекта "Скай плаза" в Ялте, энергетическая инфраструктура группы компаний "Солар", детский лагерь "Кипарис" и другие активы.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России