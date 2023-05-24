МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. Российские студенты создают медицинский QR-браслет

Действующее законодательство освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам лишь в размере до 4 тысяч рублей.

Новый закон освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ".

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону реализация данной меры может повлечь сокращение поступлений от налога на доходы физлиц в бюджеты бюджетной системы РФ в объеме 600 миллионов рублей.

Кроме того, от уплаты налога на имущество в федеральной территории "Сириус" освобождаются образовательные организации и организации, основным видом экономической деятельности которых в течение всего налогового периода является деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11).

Эта льгота будет действовать лишь в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2022 года, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Но если такие объекты используются в деятельности по организации и проведению азартных игр, освобождение к ним применяться не будет.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся налога на имущество организаций, будут распространяться на правоотношения начиная с налогового периода 2023 года.