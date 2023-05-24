МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДФЛ возмещений, полученных гражданами-дольщиками в соответствии с региональным законодательством при банкротстве застройщиков. ФНС потребовала признать банкротом офшор экс-бенефициаров банка "Траст"

Сейчас в случае банкротства застройщика не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, полученные гражданами-участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

При этом бывают случаи, когда при банкротстве застройщиков пострадавшие участники долевого строительства, вложившие деньги в строительство многоквартирных домов, получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества в соответствии с законодательством субъектов РФ по защите прав дольщиков. Но в этом случае эти доходы облагаются НДФЛ на общих основаниях.

Новый закон освобождает такие доходы от НДФЛ в качестве меры по защите прав граждан-участников долевого строительства.

В рамках второго чтения Госдума уточнила, что освобождение от НДФЛ может предоставляться лишь по одному из оснований: либо при получении возмещения в соответствии с федеральным законом о Фонде развития территорий, как сейчас, либо если оно получено по законодательству субъектов РФ.

Документ должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.