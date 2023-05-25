МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Новые люди" внесли в государственную Думу проект о снижении административных штрафов за правонарушения в предпринимательской сфере в два раза, сообщила пресс-служба партии. Юрист рассказал, когда за окна на балконе грозит штраф

"25 мая депутаты фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза административных штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности по 17 наиболее массовым статьям КоАП", — следует из релиза.

Представители партии также предложили исключить наказание в виде административного приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.