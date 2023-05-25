МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия сельхозстрахования с господдержкой для малого агробизнеса на Дальнем Востоке при чрезвычайных ситуациях, а также ужесточающий требования к агростраховщикам. Еврокомиссия одобрила господдержку польских сельхозпроизводителей

Документ разработан правительством по поручению президента РФ и призван помочь малому агробизнесу Дальневосточного федерального округа (ДФО) защититься от потерь при ЧС. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее обращал внимание, что климат на Дальнем Востоке непростой, и аграрии постоянно сталкиваются с существенными рисками — паводками, пожарами, другими природными катаклизмами. В подобных случаях эффективно использовать механизм агрострахования, особенно для фермеров, кооперативов и других малых форм хозяйствования, подчеркивал он.

Закон увеличивает с 1 июля 2023 года с 50% до 80% долю субсидирования стоимости полиса агрострахования для сельхозпроизводителей – субъектов малого предпринимательства, работающих в ДФО. При этом оказание господдержки на основании договоров, заключенных до этой даты, будет осуществляться по прежним нормам.

Одновременно упрощается расчет суммы субсидии в тех случаях, когда объект застрахован от нескольких бедствий, и уточняются условия заключения страхового договора в отношении многолетних насаждений, в том числе садов, технических и плодово-ягодных культур. Правительство рассчитывает, что эти меры будут стимулировать малые предприятия в ДФО активнее заключать договоры агрострахования с господдержкой и защищать свой бизнес от чрезвычайных ситуаций, отмечал Мишустин.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, ужесточающую с 1 марта 2024 года требования к страховщикам, которые вправе осуществлять сельскохозяйственное страхование с господдержкой. Этим видом страхования смогут заниматься лишь страховые организации, входящие в профильное объединение, имеющие опыт сельхозстрахования не менее пяти лет и капитал не менее 3 миллиардов рублей, а также соответствующие иным требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности, которые вправе устанавливать кабмин РФ.

При этом договоры сельхозстрахования, заключенные до 1 марта 2024 года, продолжат действовать, если их срок не истек.