МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России проработает вопросы финансовой поддержки отрасли автоперевозок, в том числе расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, заявил глава государства Владимир Путин. РЖД зафиксировали изменения в номенклатуре идущих на экспорт товаров

Президент в пятницу встретился с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Расширить льготный лизинг, увеличить размер субсидий до 10% от стоимости… Я попрошу правительство проработать это. И Минпромторг, Министерство экономического развития, Минфин. Это нужно все взвесить. Но конечно, на каком-то этапе такая поддержка востребована, это очевидно. Вопрос только в объемах этой поддержки, связанный с финансовыми возможностями", — отметил Путин.

Российский лидер также призвал тиражировать опыт облигаций РЖД, подчеркнув его успешность.