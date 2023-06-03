МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ включило порт Тикси на севере Якутии в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов, сообщается в телеграм-канале кабмина. СМИ: Фареры намерены ограничить доступ в порты для российских судов

"Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба, рассчитывают в кабмине. Его грузооборот может составить около 30 млн тонн в год. Реализация проекта будет способствовать: созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест, развитию Северного морского пути.