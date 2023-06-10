Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство России решило расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), следует из сообщения на портале кабмина.
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в публикации.
Так, в обновленный список войдут дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для противовирусного препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой, уточняют на сайте. Для препарата сапроптерин для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией, — таблетки диспергируемые.
Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
https://1prime.ru/government/20230610/840799812.html