МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство России решило расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), следует из сообщения на портале кабмина. Швейцарские фармацевты рассказали об острой нехватке лекарств в стране

"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в публикации.

Так, в обновленный список войдут дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для противовирусного препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой, уточняют на сайте. Для препарата сапроптерин для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией, — таблетки диспергируемые.

Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.