С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Качество государственного управления и чрезмерные административные и уголовные санкции для граждан являются главными проблемами, которые мешают экономическому развитию России, считает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В Госдуме заявили, что формат зерновой сделки себя изжил

"Наша главная проблема – качество государственного управления", — заявил Макаров, выступая на деловом завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Депутат начал свое выступление, цитируя региональное законодательство о порядке заготовки грибов для собственных нужд. "Диаметр шляпки заготавливаемых грибов не может составлять для лисичек менее 1,5 сантиметров, а для груздей — менее 2,5 сантиметров", — прочитал он. "Не надо думать, что это просто так. Дело в том, что если вы это нарушите, то наступает административная, а если вы действительно заготовили, закрутили в банки и захотели продать на рынке, то есть занялись предпринимательской детальностью – там уже, и это наша общая заслуга, может наступать и уголовная (ответственность – ред.)", – предупредил депутат.

"Мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас, мы чемпионы мира по тем санкциям, которые мы накладываем на собственных граждан. Нигде в мире нет такого количества административной и уголовной ответственности, потому что на каждую проблему — кстати, реальную или мнимую, неважно, — мы отвечаем тем, что вносим поправки в административный или Уголовный кодекс", — сказал Макаров.

Он отметил, что сейчас в мире происходит трансформация экономической модели, во всех странах возрастает роль государства. В этих условиях вопрос качества государственного управления приобретает особую важность. "Если раньше во всем мире шла конкуренция за дешевую рабочую силу, за природные ресурсы, то сегодня – это конкуренция в качестве государственного управления", – сказал он.

При этом Макаров подчеркнул, что государство не может и не должно подменять собой бизнес и частную инициативу, а должно создавать условия для развития бизнеса. Он призвал чиновников подумать о том, что именно они сделали за последние годы для улучшения предпринимательского климата.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.