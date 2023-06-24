МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Свободные экорномические зоны создадут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, их участники получат льготы, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Хуснуллин назвал плюсы введения СЭЗ в новых регионах России

Документ предусматривает формирование СЭЗ в новых субъектах на период до конца 2025 года с возможностью продления. Полномочия по регулированию зоны получит Минстрой России, а управляющей компанией станет "Фонд развития территорий".

Чтобы получить статус участника СЭЗ, предпринимателям будет необходима регистрация или филиал на территории новых регионов. При этом, для реализующих инвестпроекты в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок объем капиталовложений в первые три года должен составлять от миллиона рублей, для субъектов МСП — не менее трех миллионов рублей, для иных лиц — от 30 миллионов рублей.

Кроме того, планируется установить особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, учитывающий особенности градостроительной деятельности, землепользования, налоговых льгот и процедур свободной таможенной зоны.

Глава государства также подписал законы о приведении российского законодательства в сответствие с базовым документом и об установлении в Налоговом кодексе льгот для участников новых свободных экономических зон. Так, предполагается введение на десять лет нулевой ставки налога на прибыль организаций. При этом новые регионы получат возможность установить налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты, от 0 до 13,5 процента. Участников СЭЗ также освободят на десять лет от налога на имущество и на три года от земельного налога, а также для них введут пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 7,6 процента.

Участники СЭЗ также получат нулевую ставку акциза на жидкую сталь полученную при реализации инвестпроекта на ее территории, нулевую ставку на НДПИ на уголь и железную руду в течение пяти лет при сохранении численности сотрудников и средней на момент входа в зону зарплаты, а с шестого года, отметил замглавы Минстроя Вадим Васильев, в пределах фактического объема инвестиций.

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