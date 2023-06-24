МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Граждане России будут выплачивать штрафы за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным. Swedbank заплатит штраф за переводы в Крым

Поправки к федеральному закону "О рекламе", вступившие в силу в сентябре прошлого года, вводят требования к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России, а также учет всей рекламы в интернете в Едином реестре интернет-рекламы и пометки онлайн-рекламы токеном.

Документ вводит меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований, установленных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в связи распространением рекламы в сети "Интернет". Отмечается, что нарушение требований грозит гражданам штрафом до 100 тысяч рублей, должностным лицам — 200-500 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей, а операторам рекламных данных — до 700 тысяч рублей.

Рекламодатель за непредоставление информации о распространенной рекламе или нарушение сроков может быть оштрафоман на сумму от десяти до 30 тысяч рублей, должностное лицо — 30-100 тысяч рублей, юрлицо — 200-500 тысяч рублей.

Отсутствие у рекламы токена влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Неисполнение оператором рекламных данных обязанности по передаче данных о распространенной рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

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