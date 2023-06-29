МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, направленный на легализацию розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Госдума приняла закон о правовом регулировании автономного судоходства

Согласно документу, это касается продажи алкогольной продукции в "сезонных (летних) кафе", прилегающих к стационарным объектам общественного питания, место нахождения которых указано в лицензии на такую продажу, при соблюдении требований к розничной продаже алкоголя и наличии заключения о соответствии требованиям, предъявляемым к размещению и обустройству таких временных конструкций.

"Закрепление в законодательстве положений, позволяющих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на таких летних террасах", — сказано в пояснительной записке. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Разработчики обращают внимание, что законом о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции сейчас не предусмотрена возможность ее розничной продажи при оказании услуг общепита на территории летних (сезонных) кафе. А это могут быть, например, веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и служат для обслуживания питанием и/или напитками его посетителей, замечают они.

"Вследствие такой правовой неопределенности обслуживание посетителей сезонных (летних) кафе алкогольными напитками образует предмет административного правонарушения, выражающегося в нарушении особых требований к розничной продаже алкогольной продукции … и влекущее за собой наказание для организации, в том числе, в виде внесудебного аннулирования лицензии …, а для посетителя — административное наказание за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах", — указывается в пояснительной записке.

В связи с этим на территории Москвы в 2022 году был проведен эксперимент, который допускал розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Его результаты показали, что либерализация регулирования розничной продажи алкогольной продукции на летних верандах не приведет к увеличению объемов ее потребления и не будет противоречить национальному проекту "Демография", направленному в том числе на снижение потребления алкоголя в РФ, отмечают разработчики.

Это обусловлено тем, что "функционирование летних "сезонных" кафе не предполагает открытие новых стационарных торговых объектов или объектов общественного питания", сами конструкции являются временными, а порядок их функционирования и оборудования определяется региональными нормативными правовыми актами, полагают они.