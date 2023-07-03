МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Проект о повышении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей с 1 января следующего года разместили на портале Минтруда России, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025-2026 годах

"С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", — сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

В Минтруде подчеркивают, что реализация проекта потребует 75,9 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и 47,4 миллиарда рублей из внебюджетного сектора.

Как указывается в проекте, повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты для 4,8 миллионов работников.

В ведомстве также напомнили, что показатель явялется минимальной базой для расчета выплат по больничному. В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

Добавляется, что проект подготовлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.