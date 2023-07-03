МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Для блогеров за экономическую помощь "врагу" необходимо, помимо статуса иноагента, ввести тюремные сроки. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Государственной Думы Алексей Журавлев. Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

Политик напомнил, что парламент некоторое время работает над регулированием деятельности блогеров. По его словам, "интернет-звезды", имея огромную аудиторию, должны нести соразмерную СМИ ответственность.

Журавлев подчеркнул, что те блогеры, которые "экономически помогают врагу" и получают за это оплату, без сомнения должны определяться как иноагенты. Более того, депутат призвал поступать с такими лицами "жестче", вводя не только штрафы, но и реальные тюремные сроки.

"Продукцию западных компаний, которые ушли из России, не пропагандировать надо, а наоборот, снабжать соответствующими антирекламными маркировками — иначе трактовать это не иначе, как поддержка противника", — отметил Журавлев.