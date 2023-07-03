ДОХА, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняло решение о создании министерства инвестиций, сообщил в понедельник премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Популярность ОАЭ среди российских туристов выросла в четыре раза

"Мы утвердили создание министерства инвестиций на федеральном уровне, министром инвестиций был назначен Мухаммед ас-Сувейди", — написал он в Twitter по итогам заседания правительства.

По его словам, целями нового министерства являются "развитие инвестиционного видения страны, стимулирование внутренней инвестиционной среды и постоянное повышение конкурентоспособности законодательства, чтобы страна оставалась местом для вложения инвестиций на мировом уровне и крупным игроком в глобальном инвестиционном движении".