МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на сайте министерства. В правительстве объяснили причину роста резервного фонда штрафами

"Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", — говорится в сообщении.

Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечают в Минфине.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

"Поправки наделяют правительство РФ соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно", — отмечают в Минфине.