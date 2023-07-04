МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам и организациям представить в кабмин информацию об объемах необходимого допфинансирования для завершения строительства объектов плана развития инфраструктуры, срок завершения которых выходит за 2024 год, сообщил кабмин РФ. Россия и Индия должны развивать транспортную инфраструктуру, заявил аналиик

Белоусов провел заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы исполнения транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и его федеральных проектов.

"Андрей Белоусов поручил соответствующим ФОИВ и организациям представить в правительство информацию об объемах дополнительного финансирования, необходимого для завершения строительства объектов, реализуемых в рамках КПМИ, срок завершения которых выходит за пределы 2024 года, в целях включения в проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что сейчас на 2023-2024 годы в рамках комплексного плана предусмотрено завершение работ по 31 объекту.

Кроме того, Минтрансу поручено совместно с членами правкомиссии проработать дополнительные предложения по приоритетам продления плана на 2025–2030 годы с учетом одобренных на заседании принципов, в числе которых — достижение параметров развития международных транспортных коридоров, обеспечение пассажирского железнодорожного сообщения, развития региональных аэропортов и другие.

Сейчас план включает такие федеральные проекты, как строительство автодорог международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай", развитие морских портов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, региональных аэропортов и высокоскоростных железнодорожных магистралей.