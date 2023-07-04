Белоусов поручил предоставить данные по допфинансированию объектов инфраструктуры из плана
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам и организациям представить в кабмин информацию об объемах необходимого допфинансирования для завершения строительства объектов плана развития инфраструктуры, срок завершения которых выходит за 2024 год, сообщил кабмин РФ.
Белоусов провел заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы исполнения транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и его федеральных проектов.
"Андрей Белоусов поручил соответствующим ФОИВ и организациям представить в правительство информацию об объемах дополнительного финансирования, необходимого для завершения строительства объектов, реализуемых в рамках КПМИ, срок завершения которых выходит за пределы 2024 года, в целях включения в проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что сейчас на 2023-2024 годы в рамках комплексного плана предусмотрено завершение работ по 31 объекту.
Кроме того, Минтрансу поручено совместно с членами правкомиссии проработать дополнительные предложения по приоритетам продления плана на 2025–2030 годы с учетом одобренных на заседании принципов, в числе которых — достижение параметров развития международных транспортных коридоров, обеспечение пассажирского железнодорожного сообщения, развития региональных аэропортов и другие.
Сейчас план включает такие федеральные проекты, как строительство автодорог международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай", развитие морских портов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, региональных аэропортов и высокоскоростных железнодорожных магистралей.
https://1prime.ru/government/20230704/840990421.html