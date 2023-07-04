МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Необходимо обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В России вводится акциз на сахаросодержащие напитки

"Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", — сказала Матвиенко на встрече палаты с кабмином.

Она добавила, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции – он облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается.

"В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", — указала Матвиенко.

"У минфина есть все расчеты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет", — отметила парламентарий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос.

"То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному — такие поручения будут даны", — подчеркнул он.