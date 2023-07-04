МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что губернаторы часто жалуются ей на "ободранные" здания, которые принадлежат госказне, и предложила активней вовлекать такие объекты в оборот, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь согласился, что надо эффективней реализовывать федеральное имущество, однако заметил, что быстро продается только "самое вкусное" из объектов. Правительство призвали эффективно расходовать бюджетные средства

В ходе встречи Матвиенко отметила, что губернаторы часто жалуются – "в регионах много зданий, объектов неухоженных, неиспользуемых, в плохом состоянии, которые принадлежат госказне, то есть федеральные учреждения".

"Вот я еду по какому-нибудь городу: это что за здание такое стоит, ободранный фасад? А они говорят: "Это не наше, это федеральное!" У Росимущества, конечно, нет средств (да и не будет) для содержания и ремонта этих зданий. Считаю, что такое имущество, которое не нужно для осуществления государственных функций, государственных нужд, нужно активно вовлекать в хозяйственный оборот, находить инвесторов", — сказала спикер.

Она попросила главу правительства РФ дать поручение провести тщательную инвентаризацию в Росимуществе – "там горы такого имущества разных функций, и министерских, и иных и так далее – и просто выставить на открытые аукционы, торги, при этом обеспечить прозрачность, равный доступ инвесторов".

По мнению Матвиенко, тогда и бюджет серьёзно пополнится, и появятся новые объекты, вовлечённые либо в хозяйственный оборот, либо в культуру, либо в социальную сферу, и уйдет разруха с улиц городов. "А сидеть как собака на сене – это в принципе неправильно. По-моему, сейчас ещё и не время. То есть и не отдаём, и сами не используем. И всё это приходит в негодность и разрушается", — заключила она.

"Я абсолютно согласен с тем, что нам необходимо более эффективно работать над тем, чтобы реализовывать имущество, которое могло бы пригодиться для развития регионов, для качественного территориального планирования, социальных проектов и многих других возможных прикладных вещей. Такое поручение дано Хуснуллину Марату Шакирзяновичу — он вам звонил, докладывал, — и в том числе главе Росимущества Вадиму Владимировичу Яковенко", — сказал на это Мишустин.

Он добавил, что Росимущество уже провело инвентаризацию и подготовило, в том числе списочно, "достаточно большое количество объектов для включения в план приватизации, продажи".

"Не всё так просто. Есть разные объекты. Как правило, хотят взять самое вкусное. Всё остальное, то, что, скажем так, методом сравнительных продаж не имеет хорошей стоимости, не покупают. Есть нюансы определённые", — пояснил премьер.