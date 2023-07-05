МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительство России определило перечень информации, которую участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от санкций, сообщает пресс-служба кабмина. ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками

"Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. Постановление об этом подписано. Утвержденные нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации, и важность защиты данных, чувствительных с точки зрения введения возможных внешних ограничений", — говорится в сообщении.