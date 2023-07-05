МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В Совфеде предложили создать "ОСАГО для IT"

Россия присоединяется к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее — Рамочное соглашение), которое было принято в ходе 72-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 19 мая 2016 года в городе Бангкоке и вступило в силу 20 февраля 2021 года.

Соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в электронной форме при экспорте, импорте и транзите товаров. Документ также направлен на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.

Это существенно повышает прозрачность таких сделок и поддержит отечественных предпринимателей, работающих на восточном направлении, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, России важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в соглашении. Оно позволит ускорить движение грузов и одновременно повысить контроль за трансграничными операциями. Россия активно развивает это направление, чтобы у россиян была возможность работать с документами в электронном виде и уменьшить бумажный документооборот. Налаживается такое взаимодействие и между государствами ЕАЭС, отмечал премьер-министр.

Он привел данные ООН, согласно которым такие решения помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона почти на четверть сократить торговые издержки.

Согласно пояснительной записке, в этом процессе участвуют 11 стран: Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркмения и Тувалу. Рамочное соглашение открыто для присоединения других государств — членов ЭСКАТО, отмечается в заключении международного комитета Совета Федерации.