Совфед одобрил упрощение процедур трансграничной безбумажной торговли России и стран АТР
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Россия присоединяется к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее — Рамочное соглашение), которое было принято в ходе 72-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 19 мая 2016 года в городе Бангкоке и вступило в силу 20 февраля 2021 года.
Соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в электронной форме при экспорте, импорте и транзите товаров. Документ также направлен на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.
Это существенно повышает прозрачность таких сделок и поддержит отечественных предпринимателей, работающих на восточном направлении, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, России важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в соглашении. Оно позволит ускорить движение грузов и одновременно повысить контроль за трансграничными операциями. Россия активно развивает это направление, чтобы у россиян была возможность работать с документами в электронном виде и уменьшить бумажный документооборот. Налаживается такое взаимодействие и между государствами ЕАЭС, отмечал премьер-министр.
Он привел данные ООН, согласно которым такие решения помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона почти на четверть сократить торговые издержки.
Согласно пояснительной записке, в этом процессе участвуют 11 стран: Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркмения и Тувалу. Рамочное соглашение открыто для присоединения других государств — членов ЭСКАТО, отмечается в заключении международного комитета Совета Федерации.
https://1prime.ru/government/20230705/841004314.html