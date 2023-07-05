МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о запуске с 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан. Финансист рассказал, почему не стоит хранить деньги дома

Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.

Граждане смогут использовать сбережения как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги можно будет только в особых жизненных ситуациях — для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и в случае потери кормильца. Сбережения граждан по программе можно будет наследовать.

Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Однако размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода гражданина. Так, гражданину со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль. При доходе в 80-150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тысяч – один рубль на четыре вложенных рубля.

Кабмин будет вправе продлить срок господдержки. Также планируется, что участнику программы может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Однако предполагается, что эта льгота будут содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.