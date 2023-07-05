МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование налогообложения прибыли участников инвестиционных товариществ (ИТ) в целях повышения их востребованности для вложений в развитие технологического предпринимательства. ЦБ: налоговые периоды в стране стали оказывать большее влияние на рубль

Закон передает ФНС России полномочия Минфина по утверждению формы расчета финансового результата инвестиционного товарищества, а также уточняет порядок определения прибыли или убытка ИТ и дальнейшего их распределения между его участниками. Прибыль или убыток такого товарищества будут определяться раздельно по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, и по прочим операциям.

Одновременно конкретизируется порядок налогообложения при выходе участника из инвестиционного товарищества либо прекращении договора ИТ. При этом учитывается, что в таких случаях участник товарищества получает имущество, часть которого уже была учтена для целей налогообложения при распределении прибыли по итогам отчетных налоговых периодов.

В подобных случаях доходы участника инвестиционного товарищества будут уменьшаться на ранее учтенную прибыль, а также на величину вклада, оплаченную участником ИТ к моменту выхода из него или прекращения договора, и его расходы на приобретение прав и обязанностей по договору. При этом доходы будут увеличиваться на величину ранее учтенных при определении налоговых баз убытков от участия в ИТ.

Прибыль или убыток участника ИТ от участия в нем, относящиеся к ранее осуществленным фактическим выплатам, не будут учитываться при определении прибыли или убытка налогоплательщика при выходе из товарищества либо прекращении договора. Кроме того, с 2024 года доля каждого участника в прибыли инвестиционного товарищества будет определяться как отношение суммы его вклада к общей сумме вкладов всех участников договора ИТ.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок. Причем большинство его норм будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, а те, что касаются выхода из ИТ, – на возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.