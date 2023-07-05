МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об уточнении процедуры формирования кредитных историй при синдицированном кредитовании, когда управляющим кредитором является госкорпорация ВЭБ.РФ. Россиянам рассказали, зачем нужно взять хотя бы один кредит

Сейчас при заключении договора синдицированного кредита его участники определяют кредитного управляющего. Им может быть один из участников синдиката кредиторов или иное лицо. Такой управляющий включен в число источников формирования кредитной истории. А в случае, когда кредитный управляющий является иностранным банком или международной финансовой организацией, участники синдиката кредиторов большинством голосов определяют участника, который зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ и выступает источником формирования кредитной истории в рамках заключенного договора.

Однако если кредитным управляющим является ВЭБ, у участников синдиката отсутствует обязанность предоставлять информацию в бюро кредитных историй (БКИ). Новый закон обязывает их и в этом случае определять участника синдиката, который будет выступать источником формирования кредитной истории. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Парламентарии также одобрили закон, который среди прочего обязывает БКИ не позднее 1 августа 2023 года аннулировать сформированные с 1 июля по 31 декабря 2021 года кредитные истории, в которых отсутствуют записи кредитной истории и информация об отказах в кредите. Эти изменения призваны обеспечить достоверность информации об исполнении принятых обязательств, отражаемой в кредитных историях.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, а норма, обязывающая источник формирования кредитной истории указывать в кредитных договорах уникальный идентификатор договора и передавать его в БКИ — через год после публикации. Введение такого идентификатора повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц за счет обеспечения точности идентификации договоров кредита (займа).